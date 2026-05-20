Plan de viviendas para docentes: en qué departamentos se construirán

Tras el anuncio del gobernador Alfredo Cornejo el pasado 1 de mayo, la Dirección General de Escuelas (DGE) junto al Instituto Provincial de Vivienda (IPV) avanzan a contrarreloj para poner en marcha un programa de acceso a la primera vivienda diseñado exclusivamente para los docentes de la provincia.

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, confirmó que el objetivo central es brindar soluciones habitacionales concretas al sector. Se espera que la convocatoria oficial para los postulantes se abra entre junio y julio de este año, una vez que se consolide el banco de tierras disponibles.

Territorios confirmados

Según señala diario UNO, Hasta el momento, cinco municipios ya cuentan con terrenos asignados para la edificación de estos nuevos barrios: Guaymallén, Ciudad de Mendoza, San Rafael, Godoy Cruz y Junín. Mientras que en los primeros tres la DGE aportará predios propios que estaban en desuso, en los restantes se sumaron terrenos municipales. Durante las próximas semanas se buscará incorporar más localidades y cerrar acuerdos con desarrolladores privados para ampliar la oferta de inmuebles.

A diferencia de los planes tradicionales, este esquema funcionará bajo un modelo mixto donde el Estado provincial actuará como supervisor y facilitador de las tierras, mientras que la construcción y el financiamiento principal correrán por cuenta del sector privado, utilizando métodos de edificación rápida para acortar los tiempos de entrega.

Las claves del programa

Destinatarios : Exclusivo para el personal docente que ejerza en la provincia de Mendoza.

Exclusivo para el personal docente que ejerza en la provincia de Mendoza. Cupo inicial: La primera fase del proyecto contempla la edificación de 250 viviendas.

Características del inmueble: Serán casas de aproximadamente 60 metros cuadrados, distribuidas en dos habitaciones, cocina-comedor y un baño.

Costo estimado: El valor de cada propiedad oscilará entre los $100 millones y $120 millones.

Esquema de financiamiento: Se estructurará bajo un formato 80/20. El 80% se cubrirá mediante un crédito hipotecario y el 20% restante corresponderá al ahorro previo del adjudicatario.

Ahorro previo ajustable: Este aporte inicial será de entre $20 millones y $25 millones, y se otorgará la facilidad de financiarlo en planes de 12 o 24 cuotas mensuales.

Flexibilidad geográfica: Los interesados podrán elegir el barrio según la zona de residencia o de trabajo. No será condición excluyente vivir cerca del colegio donde se dictan clases.

Plazos del crédito: Se evalúan planes de pago a largo plazo de hasta 30 años, con la probable participación del Banco Nación como entidad financiera.

Nivel de ingresos: El grupo familiar del postulante deberá demostrar ingresos consolidados cercanos a los 5 salarios mínimos.

Criterio de prioridad: Se priorizará a los docentes titulares debido a las exigencias de estabilidad laboral que imponen las entidades bancarias.

Fecha de inscripción: Las carpetas de postulación comenzarán a recibirse entre junio y julio a través de la plataforma del IPV.

Construcción ágil: Se implementarán sistemas constructivos industrializados o rápidos para evitar demoras eternas en las entregas.

Geolocalización: Ya hay 5 comunas con tierras listas para empezar.

Rol corporativo: Empresas inmobiliarias y desarrolladores privados podrán construir tanto en parcelas estatales como en las suyas, dinamizando el proceso.

¿Cómo funcionará el sistema de adjudicación y pago?

El proceso de inscripción obligará a los docentes a seleccionar el proyecto urbanístico específico al que desean postularse, ya que la ubicación será el eje del llamado. Según explicaron desde la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, a cargo de Carlos Daparo, el mecanismo premiará el esfuerzo de ahorro.

Quienes logren integrar el 20% del ahorro previo en el plazo corto de 12 meses recibirán las llaves de manera anticipada. Aquellos que opten por la financiación de 24 meses deberán esperar a cumplir ese periodo para la entrega de la propiedad.

Un dato fundamental para la economía de los beneficiarios es que la cuota del crédito hipotecario se empezará a abonar recién cuando la vivienda sea entregada en mano, evitando que el docente deba pagar un alquiler y el crédito de forma simultánea durante la etapa de obra.