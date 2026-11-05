“Plan autitos”: la banca oficial anunció el plan para incentivar la venta de vehículos

A poco de conocerse una nueva baja en la producción automotriz, la banca oficial lanzó un plan especial para incentivar la compra de vehículos nuevos y usados.

La iniciativa había sido adelantada por el ministro de Economía, Luis Caputo al hablar ante industriales.

En las últimas horas ADEFA informó que la fabricación de vehículos se desplomó 14% en octubre.

Como respuesta el Banco Nación presentó un plan especial que reduce la tasa de su línea de préstamos para la compra de vehículos a 25% TNA fija y en pesos, con un monto máximo de $50 millones y hasta 72 meses de plazo.

La nueva condición rige desde hoy y permite financiar hasta el 100% del valor de venta de autos 0 km y usados, de hasta 10 años de antigüedad.

La tasa preferencial alcanza a quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco, cuentan con una tarjeta de crédito de la entidad y contratan el seguro del auto a través del BNA.

Quienes no cumplan con estos requisitos o prefieran no adherir a ellos podrán optar por la tasa de condiciones generales, del 46% TNA fija y en pesos.

A modo de ejemplo, para un préstamo de $15 millones a 36 meses, la primera cuota con la tasa del 25% TNA es de $662.022, IVA incluido y, con la tasa del 46% TNA, el mismo préstamo tiene una primera cuota de $895.841.

El producto se tramita de forma 100% digital en la concesionaria, con DNI y durante la gestión se verifica que el cliente cobre su sueldo o jubilación y que cuente con una tarjeta de crédito del Banco Nación.