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ATENCIÓN

Plan 1000 Días de ANSES: cuáles son los nuevos montos tras el aumento

El Gobierno actualizó los valores del beneficio destinado a embarazadas y familias con niños de hasta 3 años.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en los montos correspondientes al Plan 1000 Días, una asistencia económica orientada a acompañar a mujeres embarazadas y familias con niños pequeños.

El programa contempla el pago del Complemento Leche, una ayuda mensual destinada a garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y la primera infancia. Con el último incremento aplicado por movilidad, el monto del beneficio alcanzó los $53.300 en mayo.

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La acreditación se realiza de manera automática para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, las familias que también perciben la Tarjeta Alimentar pueden sumar ambos beneficios y aumentar significativamente sus ingresos mensuales. En algunos casos, los montos totales superan los $330.000, dependiendo de la cantidad de hijos y las prestaciones percibidas.

El Plan 1000 Días forma parte de las políticas de asistencia social impulsadas para garantizar el cuidado integral durante el embarazo y los primeros años de vida, una etapa considerada clave para el desarrollo infantil.

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