Plan 1000 Días de ANSES: cuáles son los nuevos montos tras el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó una actualización en los montos correspondientes al Plan 1000 Días, una asistencia económica orientada a acompañar a mujeres embarazadas y familias con niños pequeños.

El programa contempla el pago del Complemento Leche, una ayuda mensual destinada a garantizar una mejor alimentación durante el embarazo y la primera infancia. Con el último incremento aplicado por movilidad, el monto del beneficio alcanzó los $53.300 en mayo.

La acreditación se realiza de manera automática para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, las familias que también perciben la Tarjeta Alimentar pueden sumar ambos beneficios y aumentar significativamente sus ingresos mensuales. En algunos casos, los montos totales superan los $330.000, dependiendo de la cantidad de hijos y las prestaciones percibidas.

El Plan 1000 Días forma parte de las políticas de asistencia social impulsadas para garantizar el cuidado integral durante el embarazo y los primeros años de vida, una etapa considerada clave para el desarrollo infantil.