María Orozco
diciembre 3, 2025
5:36 pm
Pirrello y Giunta expusieron en el Senado: cómo sigue el proceso para Fiscal de Cámara
El Senado evaluó a Gustavo Pirrello y Fernando Giunta en la Audiencia Pública por el cargo de fiscal de Cámara Penal. La definición final será votada la próxima semana.
Suprema Corte de Justicia
fiscales
ministerio público fiscal
