El motocross mendocino celebró una nueva consagración nacional el pasado domingo 15 de noviembre en Victorica, La Pampa. Gabriel “Pipío” Fernández se coronó campeón argentino por tercera vez en su trayectoria.

El piloto de Guaymallén llegó a la definición como líder de la categoría MX3 y confirmó su gran temporada con dos segundos puestos que le permitieron sumar 34 puntos y asegurar la corona nacional. La jornada también contó con la participación de Agustín Gollano (3°) y Luciano Righi, los otros representantes mendocinos.

La actividad comenzó el sábado, cuando Gabriel Fernández consiguió la pole position de MX3 y ratificó su condición de candidato. Sin embargo, en la primera manga del domingo tuvo una mala largada que lo relegó al fondo del pelotón, obligándolo a protagonizar una gran remontada hasta alcanzar el segundo puesto.

La segunda final tampoco resultó sencilla. Pipío realizó una buena largada, pero sufrió una caída en la primera curva. Lejos de resignarse, volvió a levantarse y, con un ritmo contundente, recuperó posiciones hasta terminar nuevamente segundo, resultado que le permitió asegurar matemáticamente el campeonato argentino.

Cómo quedó el Campeonato Argentino de Motocross en MX3

La última fecha tuvo como ganador al piloto local Javier Yoffe, mientras que Fernández terminó segundo y Fernando Amoretti, de Necochea, completó el podio de la jornada.

En la clasificación general, Gabriel “Pipío” Fernández se quedó con el título argentino de MX3, seguido por Javier Yoffe, subcampeón nacional, mientras que Gastón Senatore, de San Juan, finalizó tercero. Con esta conquista, el representante de Guaymallén alcanzó su tercer campeonato argentino de motocross, reafirmando su protagonismo en la especialidad.