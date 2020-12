El próximo sábado a las 10:00 horas pintarán tres estrellas amarillas para recordar y pedir justicia por Mariana Salina, Romina Lazcano y Luana Lazcano, víctimas fatales del siniestro vial en la ruta 40 en San Carlos.

El siniestro conmocionó al Departamento, aquel lunes 19 de octubre, cerca de las 20, un joven de 21 años altamente alcoholizado embistió a un grupo de 6 ciclistas en la calle San Martín, a la altura del Barrio Anhelo del Sol de Eugenio Bustos. Como producto del impacto contra las ciclistas, las dos amigas y la hija de una de ellas fallecieron en el lugar.

Pedido de justicia

Los familiares dialogaron con NDI y mencionaron que sigue presente su perdida y necesitan justicia, “…Yo llegué de trabajar y me fui al Polideportivo porque empezaba gimnasia, di una vuelta a la pista cuando veo a mi marido esperándome, pensé que quería el auto, estaba con un niño que no alcanzaba a distinguir, creí que era mi nieto y cuando llegue era Renata la hija más grande de Romina y me dijo no te asustes han atropellado a Mariana. Ella lloraba, nos fuimos y yo no caía todavía, creí que estaba en el hospital, fuimos a dejar a Renata a su casa le dijimos a Rosa, la mamá de Romina, que las chicas habían tenido un accidente. Nos fuimos todos juntos, yo insistía que fuéramos al hospital cuando me llama mi hijo Diego y me dice ¿mami dónde estás? respondí voy llegando al hospital ¿vos dónde estás?, me dijo en el lugar del accidente mami, vení por favor las chicas están acá tapadas con bolsas y lloraba, están muertas decía y yo sentí morirme también. Empecé a gritar en el auto y así se enteró mi esposo, Rosa y Renata, de la forma más horrible, no llegábamos nunca al lugar…” comentó Cecilia Ruth Torres, mamá de Mariana.

El pedido de justicia sigue latente, ambas familias necesitan que “Gabriel Paco” se haga responsable de su accionar; “…Mi pedido es que se haga justicia que no quede impune, yo sé que no va a volver mi hija pero tiene que pagar por lo que hizo…” expresó Cecilia, mientras que Gabriela Arrollo, hermana mayor de Romina y tía de Luana comentó: “…Nuestro pedido es de justicia, que Paco continúe preso, que cumpla con una condena lo más alta posible…”

Como es de público conocimiento, luego del siniestro, el conductor, abandonó el vehículo dándose a la fuga y tiempo más tarde fue aprendido. Actualmente se encuentra en prisión preventiva, tras ser imputado por homicidio simple con dolo eventual, cuya pena va de los 8 a 50 años, la causa continúa en proceso.

Estrellas Amarillas llega a San Carlos para poder dejar el símbolo en la calle donde perdieron la vida las víctimas, “… una chica llamada Carina me dio toda la información sobre su propósito y también Ángeles Sara presidenta del Consejo Deliberante nos contactó para nosotros pintar las estrellas es un homenaje a Romina, Luana y Mariana. Para que se concientice sobre manejar alcoholizado que mata a gente inocente con muchas ganas de vivir…” mencionó Gabriela.

“…Para nosotros es muy importante que se pinten esas estrellas para que se haga justicia, tomen conciencia cuando pasen por el lugar, que ahí hubo un accidente, deben mermar la velocidad y para que no se olviden de mi hija Mariana de su amiga Romina y de su hija Luana…”.

Las familias siguen recordando a las amigas con el carisma que las identificaba, con la alegría propia de su relación amistosa, “…es muy difícil el día a día, pero las recordamos alegres, les encantaba la música, salir a pasear…”, “…Mariana era alegre, responsable, buena, servicial, era una mamá con todas las letras, emprendedora, luchaba día a día por sus hijos, se dividía en mil pedacitos para hacer todo, era todo para mí, la luz de mis ojos, mi compañía, mi todo…”.

¿Qué le dirían a Gabriel Paco?

Gabriela, hermana de Romina, se imaginó que le diría si tuviera la oportunidad de tener a Paco frente a ella; “…siempre pienso que le diría si tuviera la posibilidad. Yo le preguntaría si tiene hermanas, sobrinas, si el por un segundo puede pensar lo que sentimos con esta gran perdida, que si él tiene idea del daño que provoco a dos familias…”.

Cecilia y Gabriela dejaron un mensaje para la comunidad valletana, “…hasta que no te pasa no te das cuenta lo grave que es conducir alcoholizado, a cualquiera le puede pasar, si quieres tomar hacelo pero quédate ahí, en la orilla, dormí, que maneje otro, pensá que todos quieren llegar a sus casas…”, mencionó la hermana. “…Es muy triste todo lo que nos está pasando, hay que tomar conciencia, cuando se toma no conducir así, porque no saben el dolor que causan a las familias…” finalizó la madre.