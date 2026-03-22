Pilar Serrani es la nueva Virreina Provincial del Canto y la Melesca 

El Club Los Barriales se llenó de música, danza y alegría en una nueva edición de la Fiesta Provincial del Canto y la Melesca, convocando a vecinos y visitantes en una noche cargada de tradición y encuentro.

En ese marco, Julieta Guiñazú, representante de San Martín, fue electa como nueva Reina Provincial con 25 votos, sucediendo a Jennifer Martins.

Por su parte, la nueva Virreina Provincial del Canto y la Melesca 2026 es Pilar Serrani, representante de Tunuyán, que logró 13 cantos.

El público disfrutó de destacados shows en vivo con Los Trovadores de Cuyo, Los Filippis, Cuarto Creciente, Carlos Cabrillana y el Ballet Folklórico Fortín Gaucho, en una propuesta pensada para toda la familia.