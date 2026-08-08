Piedemonte en problemas: municipios del Gran Mendoza se juntan para buscar soluciones

La expansión urbana en el piedemonte es un tema que preocupa pero del que poco se ocupan. El Gobierno difundió una reunión en la que pretende comunicar que puso el foco en el ordenamiento del piedemonte y en la necesidad de coordinar políticas entre los municipios que comparten esa franja de la montaña.

La Unidad Interjurisdiccional de Piedemonte reunió nuevamente a funcionarios de Capital, Las Heras, Luján de Cuyo y Godoy Cruz, junto con organismos provinciales. El objetivo, según indicaron, es avanzar hacia criterios comunes de urbanización y, a futuro, elaborar un código de edificación que rija para toda la zona.

La iniciativa busca corregir uno de los principales problemas del área: el desarrollo fragmentado de un territorio que, pese a no respetar los límites administrativos, funciona como una unidad desde el punto de vista ambiental y urbano.

En paralelo, los organismos provinciales realizaron nuevas inspecciones en Luján de Cuyo para detectar loteos no autorizados y situaciones de vulnerabilidad en zonas expuestas a crecidas y aludes. Los controles continuarán en Las Heras, Godoy Cruz y Ciudad de Mendoza.

La reunión deja en evidencia la dimensión del problema. La Provincia advierte sobre expansión urbana desordenada, falta de servicios básicos y pérdida de superficies naturales que funcionan como amortiguadores frente a las inundaciones. Hay municipios en donde el oficialismo gobierna hace más de 10 años.

El desafío, por lo tanto, no parece estar solamente en establecer nuevas reglas, sino en hacer cumplir las existentes sobre un territorio que ya fue intervenido. La normativa vigente establece herramientas para frenar desarrollos clandestinos y remediar daños ambientales. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que la estrategia no se limitará a sancionar infracciones, sino que buscará identificar responsables, resolver expedientes y coordinar respuestas entre las distintas jurisdicciones.

En ese punto aparece uno de los avances que destaca la Provincia: el trabajo conjunto con Catastro para cruzar información sobre las parcelas y acelerar la identificación de los responsables de las irregularidades.

El anuncio también deja una pregunta pendiente: cuántos loteos ilegales fueron detectados, cuántos expedientes continúan abiertos y qué superficie del piedemonte se encuentra actualmente comprometida por urbanizaciones que no cumplen con las condiciones establecidas.

El desafío central será que esas reglas lleguen antes que las nuevas urbanizaciones y no después. Mientras tanto, la expansión demográfica continúa presionando sobre el piedemonte. El Gobierno plantea ahora la necesidad de equilibrar crecimiento urbano, seguridad y protección ambiental. La discusión pasa por determinar si esta coordinación alcanza para ordenar un proceso de urbanización que lleva años avanzando sobre uno de los territorios más vulnerables del Gran Mendoza.

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