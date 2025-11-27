Pidió licencia el concejal que manejaba borracho por la Arístides

El concejal Martín Antolín del Partido Libertario, solicitó una licencia sin goce de sueldo en el Concejo Deliberante de San Rafael horas después de que se iniciaran los trámites formales para su posible expulsión del cuerpo legislativo, según consignó Diario Uno.

La medida del edil se produce luego de ser condenado por conducir con un nivel de alcoholemia superior a 1 gramo de alcohol en sangre el pasado fin de semana, en un incidente que tuvo lugar en la céntrica calle Arístides Villanueva.

Según el escrito presentado, el concejal pidió una licencia de 16 días corridos, desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2025. La solicitud de ausencia temporal fue presentada en medio de la creciente presión política y social.

El detonante de la crisis fue el pedido del bloque opositor UCR-Cambia Mendoza, que logró dar curso a la formación de una comisión investigadora. Dicha comisión tiene como objetivo evaluar si la conducta del concejal es causal de remoción de su cargo.

Si la comisión investigadora concluye que corresponde la remoción, el cuerpo de concejales deberá convocar a una sesión especial para someter la destitución a votación.

Durante la sesión de este miércoles, Antolín se refirió públicamente al hecho. Reconoció su falta y expresó su arrepentimiento, a la vez que confirmó haber cumplido con la sanción económica impuesta por la Justicia contravencional, que ascendió a $3.900.000.