Esta mañana, se conoció la noticia del pedido de detención de Marcelo Teto Medina por parte de la defensa de su exmujer. En 2019, Mónica Fernández había denunciado al conductor por violencia de género y abuso sexual agravado y ahora, a través de su abogado defensor, Alejandro Cipolla, se solicita el levantamiento de la feria judicial para llevar al acusado a una instancia de declaración indagatoria.

Tras conocerse la información, el programa Nosotros a la mañana se comunicó con el abogado del ex ShowMatch para confirmar las novedades de la denuncia. Tras asegurar que aún no habían sido notificados al respecto, Gustavo D’ Elia contó detalles de la causa judicial. «Antes de la pandemia, pasé por la fiscalía y estaban terminando de confeccionar el análisis psicológico que se le había hecho a Mónica Fernández. Después vino la feria por la cuarentena y no tuvimos más conocimiento. Por el momento, no tengo ninguna notificación ni por parte de la fiscalía ni por el juzgado interventor», explicó el letrado quien se enteró por los medios de la noticia.

«Quiero pensar que tendrá relación con los hechos que se habrán denunciado en su momento por un supuesto abuso que después fue desmentido. Hoy mi cliente está imputado por el delito de amenazas y presunto abuso, aunque esta mujer termino desdiciéndose«, aseguró D’ Elia.

En cuanto al estado de salud de Medina, su letrado advirtió: «Marcelo está muy bien, muy tranquilo, con su hijo Juan Cruz. Está trabajando y bastante recuperado de su salud psicológica y de las adicciones también«. Y enseguida aclaró que desde la denuncia presentada el año pasado no volvió a tener contacto con su ex: «Él no tuvo más comunicación con ella. Tengo entendido que ella intentó hacerlo a través de algunas personas, pero yo le pedí a Marcelo que no lo haga».

Sobre los próximos pasos a seguir, D’ Elia advirtió: «Técnicamente no estoy notificado así que estoy esperando que la Justicia lo haga. Hay que ver si el juzgado interventor le da lugar al pedido. Tiene que haber pruebas contundentes para pedir la detención. A partir de eso, el juzgado y el fiscal tiene que decir si da lugar y lo llama a indagatoria. No sé qué presentó ahora el doctor Cipolla. Ella puede denunciar, pero si no hay sustento probatorio es lo mismo que nada».

«Hasta marzo veíamos que era una denunciante crónica sin pruebas. Por eso solicitamos la pericia. Yo como letrado le tengo que exigir al denunciante las pruebas que acrediten ese delito, sino caeríamos en una injusticia. Ahora voy a ver si me pueden pasar aunque sea la denuncia por mail, así me junto con Marcelo y vemos cómo seguir», concluyó.

