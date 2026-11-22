Con la llegada del tramo final del año y el aumento de reuniones sociales, despedidas, casamientos y fiestas de egresados, el diputado peronista Germán Gómez presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de Mendoza para solicitar al Ministerio de Seguridad y Justicia que intensifique los operativos de control vial y de alcoholemia en todo el Gran Mendoza.

La iniciativa apunta a anticiparse al incremento de la circulación vehicular durante los fines de semana y las madrugadas, poniendo el foco en los principales accesos, egresos y corredores de tránsito del área metropolitana, así como en las inmediaciones de salones de eventos y locales bailables.

Días clave y zonas prioritarias de fiscalización

En el articulado de la propuesta, el legislador solicita que los dispositivos preventivos y sorpresivos se concentren durante el último trimestre de 2026 con especial énfasis en:

Días y franjas horarias críticas: viernes, sábados, domingos y vísperas de feriados, puntualmente en horarios nocturnos y de madrugada.

Puntos estratégicos: accesos y egresos de los distintos departamentos del Gran Mendoza y arterias de alto flujo vehicular.

Entornos de eventos: sectores próximos a salones de fiestas, boliches y espacios donde se desarrollan celebraciones sociales.

Asimismo, el proyecto requiere garantizar una presencia adecuada de efectivos policiales y agentes de seguridad vial para verificar el cumplimiento de la normativa vigente y detectar a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, además de acompañar la fiscalización con campañas de concientización sobre los riesgos al volante.

El eje en la prevención y el efecto disuasivo

En los fundamentos de la iniciativa, Gómez advierte que la siniestralidad asociada al consumo de alcohol sigue siendo una de las principales preocupaciones en la provincia, ya que disminuye los reflejos, altera la percepción del riesgo y compromete la capacidad de reacción, poniendo en peligro tanto a quien maneja como a acompañantes y peatones.

“No alcanza con intervenir una vez producido el siniestro: es necesario anticiparse a los riesgos, desarrollar estrategias de control territorial y generar condiciones que permitan evitar hechos que provocan consecuencias irreversibles”, sostiene el texto presentado en la Legislatura. En ese sentido, remarca que los controles en calles y rutas cumplen una doble función: detectar infracciones y generar un efecto disuasivo que desaliente la conducción tras haber bebido alcohol.