Los hermanos de Santiago Herrera , Celeste Herrera y Juan Carlos Nievas, brindaron una entrevista en «A Media Mañana» por Canal 8, para brindar los detalles y lo que saben sobre lo ocurrido.

Hace algunos dias se conoció un pedido de colaboración por parte de la familia del joven, ya que necesitaban traer los restos de Santiago, quien había muerto en Tucumá, pero poco se sabía sobre las causas de su muerte. Este jueves, en una entrevista, se conocieron más detalles , los cuales dejan dudas sobre su fallecimiento.

Según las declaraciones, Santiago Herrera de 23 años, había viajado a Tucumán de vacaciones y con la esperanza de conseguir trabajo e iniciar una nueva vida en esa provincia. Sin embargo, a casi un mes de su estadía allí, fue encontrado sin vida. Su familia exige que se investigue qué fue lo que pasó.

«Mi hermano se fue con la idea de ir a visitar a mi familia, no se dio y se fue a la casa de un amigo. Ahí fue donde sucedió todo, no sabemos qué pasó, cómo fue. Recibí una foto donde él está colgado, es muy feo lo que pasó», dijeron sus hermanos

«Se despidió, fue todo muy rápido», se encontraba en la localidad tucumana de Alberdi. «Fue muy complicado traerlo, allá lo querían enterrar en cualquier lado, lo querían tratar como un perro», relataron.

El viaje de Santiago a Tucumán, lleno de preguntas sin respuestas

Sobre su estadía en Tucumán, «habrá estado unos 25 días allá», compartieron. Ahora en busca de respuestas, «queremos saber la verdad porque taparon muchas cosas. El amigo de él, nos mandó mensajes, le avisó a mi mamá, dice que él lo encontró sin vida», contaron poniendo en duda esa versión.

«Nos enteramos a unos 20 minutos después de que pasó», manifestó su hermana. «Allá empezaron a poner trabas, pasó una semana y no lo podíamos despedir. No nos querían colaborar en nada desde allá». Pese a que se habla de una autoeliminación, «la constancia dice que fue una muerte dudosa, por eso queremos saber lo que pasó».

«Si no hay plata no se puede, es triste, es muy difícil hacer algo desde acá y si vamos y no nos quieren decir nada. No se explica, no nos cierra lo que pasó», reiteraron en busca de respuestas de la justicia tucumana.

Finalmente, los familiares del joven agradecieron el apoyo de la comunidad para traer el cuerpo de Santiago.