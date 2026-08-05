Piden formalmente que el Mundial 2030 no tenga a Marruecos como sede

El partido ecologista portugués Livre ha enviado una carta al Ejecutivo de su país (centroderecha) y a la Federación de Fútbol solicitando que Marruecos no participe en la organización del Mundial 2030 junto con España y Portugal, tras la crisis migratoria vivida en Ceuta la semana pasada.

“Se ha vuelto insostenible la participación de Marruecos en la coorganización del Campeonato Mundial de Fútbol de 2030 junto con Portugal y España“, planteó el partido (quinta fuerza parlamentaria, con 6 diputados) en un comunicado, en el que solicita la “reevaluación de la participación” del país africano.

El partido ecologista denuncia que, a las “décadas de violaciones sistemáticas por parte del régimen marroquí de los derechos humanos de su propio pueblo o la negación de la autodeterminación y represión violencia del pueblo saharaui”, se suma ahora “la instrumentalización de ciudadanos marroquíes en Ceuta”, incluidos menores, para un “ataque” a las fronteras con España.

En su nota añadie que esta petición, presentada al primer ministro de Portugal, el conservador Luís Montenegro, y al presidente de la Federación de Fútbol Portuguesa (FPF), Pedro Proença, está justificada por la necesidad de prestar atención “no sólo a la coherencia de la política externa, incluyendo la promoción de los Derechos Humanos, sino también a las exigencias logísticas”. En esa línea, aboga por que “la diplomacia y el contacto con la Real Federación Española de Fútbol y con el Gobierno español sean promovidos lo antes posible” para que no impacte en la organización del torneo.

Los fallecidos en la ciudad norteafricana española de Ceuta ascienden a 75 mientras continúan las labores de recuperación de cadáveres en su costa tras la entrada masiva de personas desde Marruecos, principalmente a nado, según los datos proporcionados a EFE el martes por la Delegación del Gobierno.

Desde que el pasado jueves, 30 de julio, entraran irregularmente a territorio español unas 72.000 personas desde Marruecos, según los últimos datos de ayer ofrecidos por el Ministerio del Interior español, alrededor de 70.000 de ellos ya regresaron a su país.

El Mundial de 2030 será organizado de forma conjunta por España, Portugal y Marruecos. Además, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales de sus respectivas selecciones, como homenaje al centenario de la primera Copa del Mundo, disputada en 1930 íntegramente en Montevideo.