Piden explicaciones sobre los fondos del Plan Provincial de Manejo del Fuego

El diputado provincial Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo detalle el funcionamiento, el financiamiento y los recursos con los que cuenta el Plan Provincial de Manejo del Fuego, así como la situación laboral de los brigadistas y de las asociaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia.

La iniciativa se enmarca en los incendios forestales registrados en los últimos años tanto en Mendoza como en otras regiones del país. En ese contexto, el legislador advirtió que “la problemática de los incendios forestales ha adquirido una relevancia creciente, poniendo a prueba de manera constante la capacidad de respuesta del Estado en materia de prevención, manejo del fuego y protección civil”.

Fugazzotto remarcó la necesidad de acceder a información precisa y actualizada sobre los recursos reales disponibles para enfrentar emergencias ígneas. “Resulta imprescindible contar con información clara y detallada sobre el funcionamiento del Plan Provincial de Manejo del Fuego en Mendoza, la situación laboral de sus brigadistas y los recursos humanos, materiales y financieros con los que efectivamente dispone la provincia”, señaló.

El pedido de informes toma como antecedente los distintos focos de incendio registrados en territorio mendocino en los últimos años, con episodios en departamentos del Sur y del Este provincial, como General Alvear, San Rafael, Malargüe, La Paz y Santa Rosa. También menciona incendios de gran magnitud, como el ocurrido en octubre de 2023 en la zona del Pedemonte, que obligó a evacuar barrios y demandó el despliegue de más de 130 brigadistas, bomberos, guardaparques y voluntarios.

Asimismo, el proyecto hace referencia al escenario nacional, donde los incendios iniciados a comienzos de 2026 en la Patagonia ya arrasaron con más de 45.000 hectáreas de bosques nativos e implantados, generando alarma social y un fuerte desgaste del sistema de respuesta.

En materia presupuestaria, Fugazzotto recordó que en enero de 2026 el Gobierno nacional dispuso, mediante la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad, una transferencia superior a los 100 mil millones de pesos a asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. En ese marco, el legislador planteó la necesidad de conocer cómo se financió el sistema provincial durante 2024 y 2025, qué recursos recibió Mendoza tanto de Nación como de la Provincia y de qué manera se distribuyeron esos fondos.

El pedido de informes solicita, entre otros puntos, precisiones sobre la cantidad de brigadistas y personal que integran el Plan Provincial de Manejo del Fuego, sus condiciones laborales, el equipamiento disponible, el presupuesto asignado y ejecutado en 2024 y 2025, y los aportes realizados a las asociaciones de Bomberos Voluntarios.

Por último, Fugazzotto subrayó que “la transparencia en el uso de los recursos públicos es una condición indispensable para evaluar la capacidad real del Estado mendocino para prevenir y combatir incendios forestales, garantizar condiciones laborales dignas para brigadistas y bomberos, y fortalecer un sistema clave para la protección de las comunidades, los ecosistemas y la producción”.