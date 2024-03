Piden colaboración por una joven perdida en Tunuyán

La Oficina Fiscal del departamento de Tunuyán emitió un pedido de colaboración entre los vecinos de la zona para poder encontrar a una joven que dejó de ser vista el pasado sábado 9 de marzo a las 9 de la mañana, cuando salió de su casa en calle Francisco Delgado dentro del Barrio Rodrigo.

Según se conoce, la chica de 23 años estaba vestida con calza negra y remera negra. Desde las autoridades solicitan que cualquier información sea enviada para poder investigar e intentar encontrarla saludable.

Desde su familia están desesperados para poder encontrarla porque nunca había salido más de 24 horas sin dar noticias de su paradero. Tal es así que su madre publicó un pedido de ayuda en el que decía: “Necesito de todos ustedes x favor disculpen, pero estoy angustiada y muy mal. No se nada de mí hija, salió ayer en la mañana de la casa de su hermana y no sabemos nada de ella. Me ayudan a encontrarla, ella es CAMILA CANALES…no tiene CEL .. les dejo mí número x si alguien la ve me avisan 2622524350”.

Por lo mismo solicitamos que ante cualquier dato se comuniquen al número de la madre 2622524350 o al 911 con la Policía del departamento.