preocupación

Piden colaboración por la desaparición de Verónica Mur en San Carlos: no la ven desde el 19 de febrero

Se pide a los vecinos que ante cualquier información se comuniquen con personal policial o se acerquen a las dependencias

Desde el pasado 19 de febrero, la familia y amigos de Verónica Mur están realizando una intensa búsqueda para dar con su paradero, pero casi un mes más tarde siguen sin haber noticias pese al trabajo de las autoridades y los equipos de búsqueda.

Noticia que tiene conmocionada a la comunidad de San Carlos, y es que la joven provienen de una familia reconocida siendo sobrina del periodista Ricardo Mur que tuvo un importante paso por la televisión provincial y radios locales.

Y es que, las propias autoridades han confirmado que la búsqueda de la ciudadana oriunda de La Consulta continúa en vigencia, pero por el momento no hay datos relevantes que permitan dar con ella o con alguna pista de su paradero.

Los únicos datos que se tienen es que Verónica, la última vez que fue vista, estaba vistiendo una calza negra, una remera roja y unos zapatos de goma negros. Mide aproximadamente 1,65, tiene pelo rojizo y ojos verdes, además de tatuajes en los brazos.

