CIUDAD DE MENDOZA

Picnics Musicales cierra su edición 2026 con un homenaje a Soda Stereo

El ciclo de verano se despide este domingo con un tributo en vivo, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas al aire libre.

Este domingo 15 de febrero, desde las 19, los jardines de la Nave Cultural serán el escenario del cierre de la edición 2026 de Picnics Musicales, que finalizará con un esperado tributo a Soda Stereo. La entrada será libre y gratuita.

La banda mendocina Bokanegra estará a cargo del espectáculo principal, con un recorrido por los grandes clásicos del icónico trío del rock en español. La propuesta invita a disfrutar de una tarde-noche al aire libre, en un entorno relajado y pensado para compartir en familia o con amigos.

Además de la música en vivo, el evento contará con la participación de la feria de emprendedores de Diseño Libre, que ofrecerá productos de diseño y creaciones locales. También habrá foodtrucks y distintas opciones gastronómicas para acompañar la jornada.

De esta manera, el ciclo se despide hasta la próxima temporada consolidándose como una de las propuestas culturales más convocantes del verano mendocino, con una celebración que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes del rock latinoamericano.

ETIQUETAS:

Picnics MusicalesSoda StereoCierreNave cultural

CIUDAD DE MENDOZA

Picnics Musicales cierra su edición 2026 con un homenaje a Soda Stereo

