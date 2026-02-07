“Picnic entre Olivos”: música, sabores al atardecer y una propuesta veraniega en la Ciudad

La Ciudad de Mendoza presentó una nueva edición de “Picnic entre Olivos”, una propuesta veraniega pensada para ofrecer un plan al aire libre que combine música, gastronomía y encuentros junto al patrimonio local.

La actividad se desarrollará en el Paseo de los Olivos, un espacio interpretativo rodeado de olivos centenarios, que se convertirá en el escenario de un sunset musical con DJs locales, ideal para acompañar el atardecer con buena música y un ambiente relajado.

Además de la propuesta musical, el evento contará con la participación de emprendedores locales que ofrecerán productos regionales, opciones gastronómicas y degustaciones, permitiendo a los asistentes disfrutar de los sabores característicos de Mendoza en un entorno natural.

“Picnic entre Olivos” está pensado como un plan para compartir en familia o con amigos, promoviendo el uso de los espacios públicos y el encuentro comunitario, al tiempo que pone en valor el patrimonio cultural y productivo de la Ciudad.

La iniciativa forma parte de la agenda de verano impulsada por el municipio, que propone actividades culturales y recreativas para vecinos y visitantes, integrando naturaleza, música y gastronomía en una experiencia urbana diferente.