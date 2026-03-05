Petróleo: gremios alertaron en el Senado por crisis ambiental y más de mil despidos en Mendoza Norte

La comisión de Hidrocarburos del Senado recibió este jueves a los secretarios generales de los sindicatos de Petroleros Privados de Cuyo y de Camioneros, quienes expusieron la delicada situación que atraviesa el sector hidrocarburífero en el norte provincial tras la salida de YPF.

Durante el encuentro, los dirigentes gremiales advirtieron sobre la fuerte caída del empleo en la actividad, denunciaron la falta de avances en la remediación de pasivos ambientales y manifestaron su preocupación por el impacto social y económico que atraviesan los trabajadores. Además, se comprometieron a remitir a la comisión la documentación que respalda las denuncias, con el objetivo de avanzar en posibles soluciones.

En la reunión participaron el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Cuyo, Gabriel Barroso, y el titular del Sindicato de Camioneros, Ricardo Letard, quienes detallaron ante los legisladores el escenario que atraviesan los yacimientos tras el cambio de operadoras.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la situación laboral en la cuenca. Los referentes de los sindicatos aseguraron que el recambio de empresas operadoras provocó una fuerte pérdida de puestos de trabajo y condiciones laborales más precarias.

“Tenemos más de mil bajas de puestos de trabajo entre 2025 y lo que va de 2026, producto del abandono y la precarización laboral que se está generando”, afirmó Letard, quien además cuestionó la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial.

En la misma línea, Barroso describió el impacto que tuvo la salida de YPF en la actividad petrolera del norte mendocino. “Desde que YPF se retiró de Mendoza Norte la actividad ha bajado sustancialmente. Empresas históricas de la provincia se han ido del sector. Es una situación realmente preocupante, porque las bases se cierran y todos los días tenemos un trabajador menos en la actividad”, sostuvo.

Otro de los temas que generó mayor preocupación durante la reunión fue el estado de los pasivos ambientales en las áreas operativas. Los sindicatos denunciaron que una de las nuevas empresas a cargo de las operaciones, Petrolera Sudamericana, no estaría garantizando la continuidad de los trabajos de saneamiento ambiental.

“Hace más de seis meses que venimos reclamándole al Gobierno por el pasivo ambiental que dejó YPF. Hemos realizado las denuncias correspondientes, pero el daño que se está generando en el área petrolera en este momento es increíble”, aseguró Letard, quien pidió una mayor intervención de la Legislatura para abordar la problemática.

Frente a este panorama, los senadores solicitaron a los dirigentes gremiales que presenten documentación que respalde la denuncia sobre la pérdida de puestos de trabajo. Además, los representantes de los trabajadores se ofrecieron a coordinar visitas a las zonas afectadas para que los legisladores puedan observar en territorio la situación ambiental generada por la falta de tratamiento de los pasivos que dejó YPF.