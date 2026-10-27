Petri se pronunció tras el episodio ocurrido con los presos en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer

El diputado nacional por Mendoza Luis Petri reclamó que se apliquen las máximas penas a los dos internos que tomaron como rehén al agente penitenciario Mauro Zugasti en el complejo Boulogne Sur Mer. El episodio comenzó durante la madrugada de este martes y se extendió durante varias horas, hasta que los reclusos liberaron al efectivo sin que las autoridades accedieran a su pedido de traslado al penal de Almafuerte I. En medio de la situación, se conoció que la madre y la tía del agente murieron en un siniestro vial sobre la Ruta 7, cuando viajaban de urgencia desde La Paz hacia el establecimiento penitenciario.

A través de un comunicado, Petri expresó su solidaridad con el trabajador y sostuvo que los responsables no deberían recibir beneficios penitenciarios. El legislador afirmó que el hecho reviste una gravedad que justifica las sanciones más severas y vinculó su postura con las políticas de seguridad penitenciaria que impulsa. Entre ellas se encuentran la denominada Ley Petri, que restringe las salidas anticipadas para condenados por delitos graves, y la normativa que establece la instalación de inhibidores de señal en las cárceles para impedir comunicaciones ilegales con el exterior.

El incidente se inició minutos después de la 1.20 en el pabellón 16 de Boulogne Sur Mer, en la Ciudad de Mendoza. Según fuentes del caso, los internos exigían ser trasladados al complejo Almafuerte, en Luján de Cuyo, como condición para liberar al agente. Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones y un equipo especializado en negociaciones intervino bajo la supervisión del fiscal correccional Martín Lucero. Tras varias horas de tratativas, el penitenciario fue liberado y los reclusos no consiguieron el traslado que reclamaban.

Por su parte, el gobernador Alfredo Cornejo rechazó cualquier concesión y anunció que los internos pasarán al régimen de Muy Alto Perfil, considerado el de máxima seguridad del Servicio Penitenciario provincial, además de afrontar las consecuencias judiciales por lo ocurrido. El mandatario precisó que uno de los involucrados cumple una condena de 27 años por homicidio agravado y robos agravados, mientras que el otro recibió una pena de 23 años por robos agravados y abuso sexual con acceso carnal agravado. Cornejo aseguró que no habrá privilegios ni impunidad y también expresó sus condolencias a la familia de Zugasti.