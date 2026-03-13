Petri se defendió de la denuncia por “calumnias e injurias” que le realizó Victoria Villaruel: qué dijo

El diputado nacional mendocino Luis Petri salió a responder públicamente la denuncia judicial que presentó en su contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y le restó importancia al planteo al asegurar que se trata de “un sinsentido” impulsado únicamente para ganar visibilidad mediática.

La vicepresidenta de la Nación formalizó esta semana una denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py por presuntas calumnias e injurias. La presentación se produjo luego de que Petri la acusara de “golpista” en redes sociales, en medio de un fuerte cruce político.

El comentario del legislador surgió como respuesta a una publicación de Villarruel en la red social X (ex Twitter), donde la vicepresidenta lo señalaba por supuestas responsabilidades en el vaciamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas. “Yo te conozco por golpista”, escribió Petri en ese intercambio que rápidamente escaló a nivel político y judicial.

Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

La respuesta de Petri

En declaraciones periodísticas, el diputado mendocino buscó bajar el tono del conflicto y aseguró que su prioridad está puesta en la gestión y en el rumbo del país. “Es un sinsentido, sólo busca tener presencia mediática”, sostuvo al referirse a la denuncia presentada por la vicepresidenta.

Durante una entrevista, Petri también cuestionó la actitud de Villarruel y apuntó contra quienes, según él, no colaboran con el gobierno nacional. “Me llama la atención que quienes no hicieron nada por el gobierno ahora pierdan el tiempo con denuncias”, disparó.

En esa misma línea, remarcó que su objetivo es respaldar la gestión de Javier Milei y avanzar con proyectos legislativos clave. Actualmente participa en el tratamiento de iniciativas relevantes en el Congreso (entre ellas la reforma laboral y la propuesta de bajar la edad de imputabilidad).

Además, el mendocino dejó entrever un trasfondo político en la disputa. “Apoyo incondicionalmente al Presidente. Entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”, afirmó.

La distancia entre ambos dirigentes también quedó expuesta durante los actos oficiales de la Vendimia 2026 en Mendoza. Aunque coincidieron en distintos eventos institucionales, Petri y Villarruel no intercambiaron siquiera un saludo.

El clima de tensión pudo percibirse en dos de los encuentros más importantes de la agenda vendimial (el tradicional Desayuno de la Coviar y el almuerzo de Bodegas de Argentina), donde ambos participaron pero evitaron cualquier contacto.

La relación entre los dos dirigentes, que en el pasado compartieron espacios políticos dentro del armado libertario, se fue deteriorando con el correr de los meses desde el inicio del gobierno de Javier Milei, hasta desembocar ahora en un conflicto que ya llegó a la Justicia.