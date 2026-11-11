Petri salió a responderle a los iraníes después de que declararan terroristas a las Fuerzas Aérea y a la Armada Argentina

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció la designación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como organizaciones terroristas, en una decisión que justificó como respuesta a una medida adoptada previamente por el Gobierno nacional. El conflicto diplomático se originó luego de que Argentina incluyera al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní en el registro de organizaciones terroristas.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería iraní calificó la decisión argentina como “hostil y contraria a los principios fundamentales del derecho internacional” y sostuvo que su respuesta se fundamenta en el principio de reciprocidad. También invocó una legislación nacional que contempla contramedidas contra países que respalden las acciones de Estados Unidos contra Teherán. En ese sentido, responsabilizó al Gobierno argentino por las posibles consecuencias de la medida y remarcó que la Guardia Revolucionaria forma parte de las Fuerzas Armadas de ese país.

No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas.… https://t.co/dOtKHrHdR1 — Luis Petri (@luispetri) November 11, 2026

Tras conocerse el anuncio, el exministro de Defensa, el mendocino Luis Petri, rechazó la declaración a través de sus redes sociales. “No nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina”, expresó. Además, aseguró que el país continuará reclamando justicia y condenando a Irán y a los grupos que, según señaló, actúan bajo su influencia.

Petri también sostuvo que Argentina no debe mantener una posición neutral frente al terrorismo y afirmó que las Fuerzas Armadas nacionales son instituciones democráticas y de paz. Finalmente, vinculó la respuesta iraní con la postura internacional del Gobierno de Javier Milei y aseguró que el país continuará defendiendo los valores de la vida y la libertad.