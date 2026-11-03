Petri presiona a Cornejo para suspender embargos a empresas en Mendoza

El diputado Ismael Jadur presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto para que el Gobierno provincial suspenda los juicios de ejecución fiscal, embargos y remates contra empresas y contribuyentes con deudas tributarias. La propuesta cuenta con el respaldo de Griselda Petri, Gustavo Cairo, Alberto López, Jorge Zingaretti, Raúl Villach y Carlos Ponce, y apunta a que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) implemente una medida similar a la anunciada recientemente por el ministro de Economía, Luis Caputo, a nivel nacional.

El proyecto establece que la suspensión se extienda hasta el 31 de mayo de 2027 y que, durante ese período, los organismos recaudadores no soliciten subastas ni transferencias de fondos embargados en los procesos judiciales en curso. También propone implementar un régimen de regularización para las deudas vencidas al 31 de octubre de 2026, con un mínimo de 18 cuotas, tasas de interés reducidas y una rebaja de los intereses acumulados. Quienes ya cuenten con un plan de pagos más conveniente podrán conservarlo.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que, una vez formalizado el plan y abonada la primera cuota, la ATM deberá solicitar al juez, en un plazo de cinco días hábiles, el levantamiento del embargo o su reemplazo por otra garantía. Además, los impulsores del proyecto invitaron al Departamento General de Irrigación y a los municipios mendocinos a adherir a la propuesta, extendiendo los beneficios a las deudas por canon de riego y tasas municipales.

Al fundamentar el pedido, Luis Petri sostuvo que “al que produce hay que ayudarlo a pagar, no perseguirlo”. El dirigente también remarcó que los fondos que Nación deje de embargar no deberían quedar inmediatamente retenidos por los organismos provinciales. No obstante, aclaró que la iniciativa no busca condonar las obligaciones pendientes, sino facilitar el cumplimiento de las deudas sin comprometer la continuidad de las actividades productivas.