El autor de la ley que identifican con su apellido en Argentina será el próximo rival que deberá enfrentar Alfredo Cornejo dentro de Cambia Mendoza. Apuntó contra Libres del Sur.

Luis Petri hace tiempo que viene trabajando para ser ahora precandidato a gobernador de Mendoza y en ese sentido buscará dar el batacazo frente a Alfredo Cornejo. En tal contexto, fue entrevistado este jueves, donde sorprendió al pedir “reglas claras”:

– ¿Confirmado que vas a ser candidato a gobernador?

Luis Petri: – Sí. Yo voy a jugar una interna dentro de Juntos por el Cambio. Soy radical y solo exijo reglas de juego claras para poder competir. Estoy dispuesto a hacerlo contra Alfredo (Cornejo).

– ¿Qué significa “reglas claras”?

– Que se garantice la participación y que se adopte el sistema de mayorías y minorías en la mesa de JxC. Hay actores que no están en JxC a nivel nacional y que apoyan a Cornejo en la provincia como Libres del Sur.

– ¿Consideras que Libres del Sur no puede participar?

– No, de ninguna manera. Lo que sí digo es que si bien no son los mismos actores que están en el frente provincial de lo nacional. Hoy siento que hay grandes chances de ganar la elección interna en el Frente Cambia Mendoza. Siento mucho apoyo de independientes que buscan alternativa y renovación.

– ¿Cuál sería tu diferencia con Cornejo en ese sentido?

– Mendoza, producto de problemas nacionales y déficit propio, está estancada desde hace 10 años. No crece el empleo privado. Las exportaciones del sector vitivinícola disminuyen. La pobreza aumenta. Mucho joven mendocino se va. El turismo empezó a caer. Neuquén, San Juan, San Luis recibieron más fondos del gobierno nacional, entonces a Mendoza la discriminaron. Pero también hubo crecimiento de empleo. Y nuestros vecinos hicieron obras estratégicas que nosotros no podemos hacer. En 20 años, en Mendoza no se construyó ningún dique y en San Juan se hicieron tres. Ni hablar de la inseguridad, sobre todo contra la propiedad privada.

– ¿Por qué crees que se dio la discriminación sobre Mendoza?

– El kirchnerismo intenta disciplinar con látigo y billetera. Eso lo sufrió Mendoza tanto como CABA cuando le quitaron la coparticipación para darle a la provincia de Buenos Aires. No fuimos excepción. Nos discriminaron con repartos de recursos y se negaron a realizar una obra como Portezuelo del Viento. Hubo ensañamiento con Mendoza. Espero poder revertirlo.

– ¿Qué dice Anabel Fernandez Sagasti, referente del peronismo en Mendoza cuando lo hablás?

– Se separan de Alberto Fernández y ni lo reciben. Saben que Mendoza fue perjudicada. Y ellos no supieron ni quisieron articular con su propio frente.

– ¿Cuál es tu postura sobre la megaminería?

– Se puede hacer minería sustentable en Mendoza con fuertes controles y licencia social en Malargüe. Ahí se dan las condiciones. En el resto no existe la licencia social como existe en un pueblo minero como ese. En ese marco es factible.

– ¿Tenés un candidato a presidente?

– Mirá, la elección de Mendoza es anticipada, es el 11 de junio y la nacional es en agosto. Entonces estamos definiendo las provinciales.

– ¿Cuál sería la respuesta?

– Hoy JxC tiene muy buenos candidatos que representan los valores que tenemos. Lógicamente, soy radical y estoy esperando las definiciones de la UCR. Las relaciones políticas son como el amor, tiene que haber reciprocidad. Vamos a apoyar a quienes nos apoyen a nivel nacional. Primero se tiene que resolver la grilla nacional. Hoy tenés una oferta electoral que se va a unificar en dos o tres opciones. Cuando eso se clarifique, en función de eso tomaremos una opción.