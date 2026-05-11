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Servicio meteorológico

Pese al aumento en la temperatura: arranca la semana con tiempo frío en Mendoza

Llega el primer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Arranca el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 21 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a -1 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el martes el tiempo tendría cambios, la temperatura subirá y daría una máxima de 26 grados en una jornada soleada.

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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