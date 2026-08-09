Pese a los avances, el Paso Cristo Redentor sigue cerrado: qué falta para reabrirlo

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este domingo, cuando se cumplen 26 días desde el inicio del cierre por el temporal en alta montaña. Del lado argentino aseguran que la ruta 7 ya presenta condiciones de transitabilidad hasta la boca del túnel, pero la reapertura todavía depende de una confirmación de las autoridades chilenas.

Argentina dio el visto bueno, pero Chile todavía no confirma

Durante la jornada del sábado, autoridades argentinas de la Administración de Centros de Fronteras, Vialidad Nacional y Gendarmería mantuvieron una reunión virtual para definir los detalles de la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor.

El encuentro había sido convocado también con autoridades chilenas, pero finalmente no hubo representantes del vecino país. Por ese motivo, pese a que Argentina considera que las condiciones están dadas para retomar la circulación, el Paso continúa formalmente cerrado.

Según el reporte de la Coordinación Argentina del Centro de Frontera, Vialidad Nacional avanzó con los trabajos de despeje y la transitabilidad quedó habilitada hasta la boca del túnel, siempre bajo la premisa de priorizar la seguridad de los usuarios y siempre que no se produzcan cambios desfavorables en las condiciones climáticas.

Además, Gendarmería informó que cuenta con “plena capacidad de apoyo al turismo local y tránsito internacional” para acompañar una eventual reapertura.

Del lado chileno, en tanto, también se avanzó con el despeje de la ruta hasta la boca del túnel, pero el Complejo Fronterizo Los Libertadores permanece cerrado para todo tipo de vehículos.

Sin embargo, el cruce internacional no puede ser habilitado hasta que exista una confirmación formal de ambos lados de la cordillera.

El reclamo de Aprocam aceleró el pedido de reapertura

La situación llegó a este punto después de que la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) recorriera durante el sábado el corredor internacional y cuestionara que el Paso continuara cerrado.

Los transportistas aseguraron que, al menos hasta Puente del Inca, la ruta 7 presentaba buenas condiciones de transitabilidad y consideraron que el túnel podía ser habilitado.

“Entendemos que las condiciones como están hoy permiten una apertura inmediata del túnel“, señalaron desde la asociación.

Aprocam también cuestionó el estado del campamento de Vialidad Nacional en Uspallata y afirmó que allí permanecen equipos destinados al mantenimiento del corredor que se encuentran fuera de servicio.

“Dadas estas condiciones nos permitimos pensar que Vialidad esconde algo porque nos parece imposible que con estas condiciones no se pueda habilitar el tránsito hacia Chile“, expresaron los representantes del sector.

Cabe recordar que el Paso permanece cerrado desde el 15 de julio, cuando comenzó el intenso temporal que provocó nevadas prácticamente ininterrumpidas en alta montaña.

La situación generó un fuerte impacto sobre el transporte de cargas. Del lado mendocino permanecen más de 1.500 camiones varados en distintos puntos.

Tras ese reclamo, las autoridades argentinas mantuvieron la reunión virtual del sábado y plantearon que, desde el territorio nacional, estarían dadas las condiciones para la reapertura. Sin embargo, la ausencia de representantes chilenos impidió avanzar con una decisión definitiva.

Cómo será el operativo cuando se habilite el Paso Cristo Redentor

Las autoridades argentinas ya tienen preparado un esquema para ordenar la salida de los camiones acumulados en Mendoza. El plan contempla dos grandes espacios de concentración, ubicados sobre Ruta Nacional 7 y acceso a Refinería, y en la intersección de Ruta 84 y Ruta Nacional 7. Cada uno tendrá capacidad para unos 700 camiones.

La primera prioridad será para los vehículos de carga que ya se encuentran documentados por Aduana en el Área de Control Integrado de Uspallata.

Además, se analiza que las primeras horas de funcionamiento del corredor tengan una circulación restringida y que los primeros dos días estén destinados prioritariamente al transporte de cargas.

Una vez habilitado el cruce, las autoridades estiman que demandará entre cinco y seis días evacuar los camiones que permanecen detenidos, aunque ese plazo podría extenderse por el ingreso de nuevas cargas.