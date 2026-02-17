Perú: el Congreso destituyó al presidente José Jerí por corrupción

El Congreso de la República de Perú destituyó este martes al presidente interino, José Jerí. La información fue confirmada por The Associted Press.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, Jerí, quien llevaba apenas cuatro meses en el poder, fue removido del cargo al que había llegado el 10 de octubre luego de que su antecesora, Dina Boluarte (2022-2025),fue destituida en medio de una crisis impulsada por el alza de la criminalidad que sigue sin resolverse.

La destitución de Jerí a dos meses de las elecciones presidenciales sumó un nuevo capítulo a la inestabilidad política que vive este país, que desde 2018 ha sumado siete presidentes: 4 – incluido Jeri- fueron removidos por el Parlamento, 2 renunciaron ante la posibilidad de ser destituidos y solo un mandatario terminó su mandato.

En octubre, Jerí era presidente del Congreso y, según la ley, le correspondía suceder a Boluarte, que no tenía vicepresidentes.

Ahora el Congreso tendrá que escoger a un nuevo mandatario entre los legisladores, que deberá dirigir el país hasta el 28 de julio, cuando entregue el cargo al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril. Por su parte, Jerí, de 39 años, volverá a su cargo de legislador hasta el 28 de julio cuando también asuma el nuevo Parlamento.

Ahora, el Congreso deberá elegir inmediatamente a un nuevo titular de la Mesa Directiva, quien asumirá la Presidencia de la República para completar el mandato de transición hasta las elecciones.

En los pasillos del legislativo ya suenan dos candidatos fuertes para reemplazar a Jerí. Por un lado, María del Carmen Alva (Acción Popular). Por otro lado, se perfila José María Balcázar (Perú Libre).