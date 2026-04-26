Personas en situación de calle: denuncian que las cifras oficiales están “lejos de la realidad” y convocan a una sesión ampliada

Los datos presentados recientemente por el Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, desataron una fuerte polémica en la provincia. Según el relevamiento nacional, se contabilizaron 9.421 personas en situación de calle en todo el país, ubicando a Mendoza en el cuarto lugar con 421 casos registrados en una única noche de operativo.

Sin embargo, las cifras oficiales chocan de frente con la realidad que perciben las organizaciones sociales y los referentes legislativos. Según el diputado del PJ, Germán Gómez, el número reportado por la Nación es apenas un “piso estadístico” que no refleja la profundidad de la emergencia social.

El contraste de los números

La brecha entre las estadísticas oficiales y el trabajo de campo es alarmante:

Dato oficial (Abril 2026): 421 personas (Ministerio de Capital Humano).

Estimación territorial (2025): Más de 1.200 personas identificadas por organizaciones civiles.

Contexto inicial: Al inicio de la actual gestión, las estimaciones oscilaban entre 450 y 500 personas.

“Hoy las organizaciones que trabajan todos los días en el territorio identifican a más de 1.200 personas. El número nacional es una foto insuficiente frente a la magnitud del problema”, advirtió el legislador.

Con las bajas temperaturas del invierno 2026 a la vuelta de la esquina, la preocupación central radica en la insuficiencia de los dispositivos de asistencia actuales. Ante este escenario, Gómez presentó un proyecto para convocar a la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados a una sesión ampliada de trabajo.

El objetivo del proyecto es claro: que el Poder Ejecutivo Provincial informe detalladamente:

Cuál es el plan concreto para afrontar la temporada invernal. Qué recursos han sido efectivamente asignados. Qué acciones de asistencia y protección se están implementando.

“La sesión tendrá por objeto requerir información precisa, establecer responsabilidades institucionales y exigir definiciones sobre el financiamiento de políticas públicas”, reza el texto del proyecto.

De aprobarse la resolución, la convocatoria deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles. Al finalizar el encuentro, se elaborará un Documento de Situación que funcionará como diagnóstico actualizado y guía de recomendaciones urgentes, el cual será elevado tanto a la Cámara como al Gobierno provincial.