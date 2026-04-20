Persecuciones en Tupungato: intentaron huir por campos y fincas, pero terminaron detenidos

La Policía de Mendoza llevó a cabo durante el fin de semana una serie de operativos en Tupungato, en los cuales se logró detener a personas con medidas judiciales vigentes, secuestrar estupefacientes y recuperar elementos robados. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Unidad Especial de Patrullajes (UEP).

Persecuciones exitosas

Una de las intervenciones tuvo lugar en Villa Bastías, donde los uniformados detuvieron a un hombre con pedido de captura. El sujeto, al ver a los efectivos intentó huir, por lo que se produjo una persecución que se extendió por campos y fincas de la zona. El operativo se inició durante un control vehicular y culminó cuando el sospechoso fue reducido mientras intentaba ocultarse en un sector de cerrillos. Cabe resaltar que, además, se le inició una causa por violación de domicilio.

En otro hecho, en el distrito Cordón del Plata, dos hombres fueron detenidos tras intentar escapar al ser identificados por la Policía. Ambos coincidían con las características aportadas en una denuncia por robo de nueces en una finca. Tras una persecución a pie, los efectivos lograron interceptarlos y secuestraron dos mochilas con cerca de 30 kilos del fruto seco. Los detenidos presentaban medidas pendientes con la Justicia, uno de ellos con pedido de captura activo.

Detenciones por tenencia de estupefacientes

En paralelo, se realizaron procedimientos por tenencia de estupefacientes en distintos puntos del departamento, donde se secuestraron envoltorios con marihuana tras la identificación de personas en actitud sospechosa.

Controles vehiculares y en la vía pública

En el marco de controles en la vía pública, también se registraron dos aprehensiones por infracciones al Código Contravencional, vinculadas a ebriedad. En uno de los casos, un hombre fue detectado caminando de forma peligrosa sobre la calzada, con un dosaje de 2,17 gramos de alcohol por litro de sangre.

Por su parte, durante controles vehiculares, los efectivos retuvieron una motocicleta que circulaba sin documentación, sin dominio colocado y con irregularidades en los registros. Tras la verificación, se constató que tenía prohibición de circulación vigente, por lo que fue secuestrada con intervención judicial.