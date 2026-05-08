Persecución de película en Tupungato: intentaban robar en pleno centro y fueron detenidos por la Policía

Dos hombres fueron detenidos este jueves en Tupungato luego de ser acusados de robar en pleno centro. De acuerdo a la información policial, uno de los sujetos tenía pedido de captura vigente desde 2018.

Según el reporte policial, el hecho tuvo lugar cerca de las 11:30 en las inmediaciones de calles Belgrano y Monseñor Fernández, en la zona de la Rotonda del Reloj luego de que efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje fueran desplazados por un llamado al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) Valle de Uco que alertaba sobre un robo en proceso.

Al llegar al lugar, la víctima relató que sorprendió a un delincuente dentro de su camioneta intentando sustraer pertenencias. Al ser descubierto, el sujeto escapó corriendo, mientras que un Fiat Cronos gris oscuro, presuntamente vinculado al hecho, huyó a gran velocidad de la zona.

Con las características aportadas, los uniformados lograron localizar al primer implicado sobre calle Monseñor Fernández, entre Almirante Brown y Las Heras, donde fue reducido y detenido mientras intentaba escapar a pie.

En paralelo, la Policía montó un operativo cerrojo para interceptar el vehículo presuntamente involucrado. Minutos después, el Fiat Cronos fue detectado circulando a alta velocidad por calle La Gloria hacia San José. Al advertir la presencia policial, el conductor realizó una maniobra en “U” e intentó escapar por callejón Piedras Blancas.

Tras una persecución coordinada entre personal de la Comisaría 20 y Policía Rural, los efectivos lograron interceptar el rodado y detener al segundo sospechoso.

Tras una persecución, los efectivos lograron interceptar el vehículo (Foto: Policía de Mendoza.).

Según fuentes policiales, los detenidos son oriundos de Luján de Cuyo y Guaymallén. Además, uno de ellos registraba un pedido de captura solicitado por la Oficina Fiscal N°10 de Maipú-Luján en el marco de una causa judicial iniciada en 2018.

Por disposición de la Oficina Fiscal interviniente, ambos quedaron aprehendidos.