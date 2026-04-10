Persecución de película en Guaymallén: le robaron la camioneta a un Policía y fueron detenidos tras un megaoperativo

Un hecho insólito se produjo durante la madrugada de este jueves en Guaymallén: dos hombres fueron detenidos luego de robar una camioneta de la Policía que un efectivo había estacionado frente a su domicilio.

El hecho se desencadenó alrededor de las 2, cuando un auxiliar de la Policía de Mendoza regresaba a su hogar en el barrio Corviser, de Guaymallén, tras cumplir con un servicio de recargo por manifestaciones de antimineros en la Capital. Según fuentes oficiales, el efectivo estacionó el rodado a su cargo -una Toyota Hilux blanca- frente a su casa en la calle Buenos Aires, pero minutos después escuchó que el motor se encendía. Al salir de la vivienda, observó cómo dos personas se daban a la fuga en la patrulla hacia el norte.

De inmediato se dio aviso al 911, activando un protocolo de emergencia que involucró al sistema de cámaras del CEO y a rastreo satelital, el cual marcó una última posición a las 2.10 en la intersección de calles Buena Nueva y Sánchez. La camioneta sería visualizada poco después por personal de la zona de Corralitos, en Guaymallén, circulando a alta velocidad por la calle Severo del Castillo.

Pese a las órdenes de detención, el conductor hizo caso omiso e ingresó al callejón Valdivieso, donde finalmente abandonó el rodado para continuar la huida a pie entre las fincas.

Ante esta situación, se organizó un operativo cerrojo de gran magnitud que contó con el apoyo de móviles de la Comisaría 35°, las subcomisarías Ceresoli y Puebla, y la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

En el cruce de Severo del Castillo y Valdivieso, la Policía interceptó una Suran ocupada por dos hombres, uno de 20 años y otro de 28. Ambos fueron retenidos por su presunta vinculación con el robo del vehículo oficial.

Por directivas de la ayudante fiscal de la jurisdicción, los dos ocupantes de la Suran fueron trasladados a la sede judicial y el vehículo quedó secuestrado para avanzar en la investigación por hurto agravado.