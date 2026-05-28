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Persecución, choque y operativo en un descampado: la espectacular captura de un hombre buscado por violencia de género

El hecho tuvo lugar en Barrancas, en el departamento de Maipú. El hombre tenía un pedido de la Justicia e intentó darse a la fuga tras ser reconocido.

Detuvieron a un hombre de 49 años que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por violencia de género. El hecho tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en Maipú tras una persecución que terminó con un choque.

De acuerdo a la información policial, la intervención comenzó cerca de las 10:20 en Barrancas cuando un oficial de la Subcomisaría Barrancas identificó un Ford Taunus en el que circulaba el sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente.

Tras alertar a otros policías, se inició un seguimiento por Ruta 14 y calle Nueva. Durante la fuga, el conductor perdió el control del vehículo a la altura de Arroyo Seco y terminó chocando contra un poste de luz. Luego del impacto, el hombre abandonó el automóvil e intentó escapar corriendo por un descampado de la zona.

A partir de un operativo cerrojo montado por distintos efectivos policiales, el sospechoso fue localizado oculto entre la maleza, a unos 500 metros del lugar donde había quedado el vehículo siniestrado.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Maipú, el detenido quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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