Perros potencialmente peligrosos: qué exige la ley en Mendoza y cuáles son las sanciones

La tenencia de perros considerados potencialmente peligrosos está regulada en Mendoza por la Ley Provincial 7633, sancionada el 27 de febrero de 2008. La normativa establece un régimen de control para que la convivencia con estos animales sea compatible con la seguridad de las personas, otros animales y los bienes. Entre sus principales disposiciones, contempla la obligación de contar con una licencia administrativa otorgada por el municipio correspondiente al domicilio del propietario.

Para obtener esa autorización, el responsable debe ser mayor de edad y acreditar un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que el animal pueda ocasionar a terceros. Además, debe informar si el perro estará destinado a la convivencia familiar o al cuidado de propiedades. La legislación también exige denunciar ante el registro municipal cualquier incidente que provoque daños a terceros dentro de las 48 horas hábiles de ocurrido.

Los propietarios también tienen la responsabilidad de mantener actualizado el registro municipal. Por eso, deben comunicar cualquier cambio en la situación del animal, como su venta, donación, transferencia, robo, pérdida o fallecimiento, dentro de un plazo de 15 días. Entre las conductas sancionadas por la legislación se encuentran el abandono, la tenencia sin licencia, la venta a personas que no cuenten con la autorización correspondiente y el adiestramiento destinado a fomentar la agresividad del perro.

En cuanto a las sanciones, el Código Contravencional de Mendoza contempla multas de entre 600 y 1.500 Unidades Fiscales (UF) para quienes incumplan las disposiciones de tenencia responsable, además de posibles arrestos de entre 6 y 15 días. Los montos equivalen, según los valores consignados en la información de referencia, a $360.000 y $900.000. Si el propietario permite que su mascota deambule sin control por la vía pública y genere riesgos para terceros, las multas ascienden a entre 1.000 y 2.000 UF ($600.000 a $1.200.000), con arrestos de entre 10 y 20 días. La normativa incluye entre las razas alcanzadas por este régimen al pitbull, dogo argentino, rottweiler, dóberman, bull terrier, mastín napolitano, presa canario, akita inu y gran perro japonés, tanto puros como cruzas. Por eso, quienes tengan alguno de estos animales deben gestionar la licencia ante su municipio, contratar el seguro correspondiente y cumplir con las obligaciones de registro y cuidado establecidas por la legislación provincial.