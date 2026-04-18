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Perros de la Policía recuperaron elementos robados en el Valle de Uco

Dos procedimientos realizados por los Cuerpos Especiales Valle de Uco permitieron recuperar bienes sustraídos en distintos hechos delictivos. Los operativos contaron con la intervención de los canes Sniper y Fila, especializados en rastreo. Las medidas incluyeron secuestro de elementos y la aprehensión de sospechosos, con intervención judicial.

La Policía de Mendoza, a través de Cuerpos Especiales Valle de Uco, llevó adelante dos procedimientos con resultados positivos en los departamentos de Tunuyán y San Carlos, donde logró recuperar elementos sustraídos y avanzar en la identificación de los responsables, mediante el trabajo de perros especializados en rastreo.

El primer hecho se registró en el asentamiento Los Ceibos, en Tunuyán, tras la denuncia por el robo de materiales de construcción. Con la intervención del perro Sniper, se inició un seguimiento a partir de rastros de pie calzado que condujeron hasta una vivienda del lugar.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un par de zapatillas que coincidían con las huellas detectadas y recuperaron una viga de hierro que había sido sustraída, la cual fue entregada voluntariamente por una persona. Posteriormente, personal de Investigaciones realizó un allanamiento en el domicilio señalado, con resultado negativo.

El segundo procedimiento tuvo lugar en una finca ubicada sobre carril Nacional, en San Carlos, donde efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje aprehendieron a dos personas que transportaban un bolso con nueces.

Con la intervención de la perra Fila, se efectuó un rastreo que permitió establecer el recorrido desde el lugar de la aprehensión hasta la finca afectada, y confirmaron el origen de lo sustraído. Durante el trayecto, se hallaron además una maleta y una campera con nueces.

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