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CAUSA $LIBRA

Pericias al celular de Novelli: detectaron un plan para comercializar monedas con la imagen de Javier Milei

La iniciativa habría sido impulsada por una firma privada y contemplaba piezas de oro y plata con simbología ligada al Presidente.

La causa por el token $Libra no para de sumar capítulos. En las últimas horas trascendió que habría existido un proyecto que proponía lanzar -con fines comerciales- monedas de oro y plata con la imagen del presidente Javier Milei. Los detalles surgieron de las pericias realizadas sobre el celular de Mauricio Novelli, empresario que vinculó al hizo de nexo entre el Presidente y Hayden Davis, impulsor de $Libra.

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, el plan incluía piezas con el rostro del mandatario y simbología asociada a su figura política, como el león y consignas partidarias. La propuesta integraba una estrategia más amplia de comercialización de productos vinculados a la imagen presidencial.

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El proyecto habría sido impulsado por la firma ICV Advisors, que elaboró propuestas confidenciales no solo para la emisión de monedas conmemorativas, sino también para el desarrollo de merchandising, entre ellos indumentaria, accesorios y otros artículos.

Según la reconstrucción de los hechos difundida por Noticias Argentinas, los impulsores mantuvieron reuniones durante 2024 en la Casa Rosada, encuentros que habrían sido gestionados por Novelli y en los que participaron empresarios extranjeros interesados en el negocio. El ingreso a esas reuniones habría contado con autorización de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La documentación analizada también menciona un esquema de comercialización internacional, con posibilidad de venta de las monedas tanto en Argentina como en el exterior, con el objetivo de generar ingresos mediante el uso de la imagen presidencial.

La aparición de esta iniciativa incorporó un nuevo elemento a la causa judicial, que busca determinar si existieron maniobras incompatibles con la función pública o un uso indebido de la investidura presidencial.

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