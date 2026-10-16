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Accidente vial

Perdió el dominio de su camioneta y terminó contra el alambrado de una finca en Tupungato: dos personas fueron hospitalizadas

El accidente ocurrió cerca de las 14, frente al complejo Valley, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el dominio del vehículo. Los dos ocupantes sufrieron politraumatismos.

Un accidente vial tuvo en Tupungato durante la tarde de este miércoles cuando una camioneta terminó contra el alambrado de una finca luego de que su conductor perdiera el dominio del vehículo. Producto del siniestro, los dos ocupantes del rodado sufrieron heridas de consideración y debieron ser hospitalizados.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 sore la Ruta 88 -en el tramo que conecta Tupungato con Tunuyán-, frente al complejo Valley, cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el dominio del rodado al atravesar una curva. Las dos personas que iban a bordo del vehículo sufrieron politraumatismos.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con el relato del conductor ante la Policía, la camioneta mordió la banquina al llegar a una curva. Luego perdió el dominio del rodado y terminó contra el alambrado de una finca.

En el lugar intervinieron efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato y personal de Tránsito Municipal.

Tras el accidente, los dos ocupantes fueron trasladados al hospital General Las Heras para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

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