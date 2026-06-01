Perdió el control de su camioneta, volcó y terminó dentro de una finca de Tunuyán: el test de alcoholemia dio positivo

Un hombre de 48 años protagonizó un accidente vial el domingo por la tarde en el distrito de Los Sauces, en Tunuyán. El hecho ocurrió cuando el sujeto perdió el control de la camioneta que conducía por lo que terminó volcando. El dosaje de alcohol arrojó resultados positivos.

De acuerdo al reporte policial, el hecho tuvo lugar alrededor de las 19:30 en la intersección del Corredor Productivo y calle Miguel Silva cuando el conductor de una Toyota Hilux, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo en una curva. Como consecuencia de esto, la camioneta salió de la calzada y terminó volcando en el interior de una finca.

Al lugar del accidente se desplazó personal de Policía Vial de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tunuyán y de la Comisaría 65°, donde asistieron al conductor.

Cabe resaltar que los efectivos de la Policía Vial le practicaron el test de alcoholemia al conductor, el cual arrojó como resultado que el hombre tenía 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que supera ampliamente el límite permitido.