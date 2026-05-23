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llamado a la solidaridad

Perdieron todo lo que tenían en un incendio en San Carlos y ahora piden ayuda para empezar desde 0

La familia logró salir ilesa, pero perdió todas sus pertenencias y solicita colaboración para empezar de nuevo.

Una familia del departamento de San Carlos atraviesa horas dramáticas luego de que un incendio consumiera por completo su vivienda durante la noche del pasado lunes. El hecho ocurrió cerca de las 22 en la zona de Los Musulmanes, próxima a la capilla y sobre la salida hacia La Consulta, donde trabajaron bomberos y efectivos policiales para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara otras propiedades.

Según relataron las víctimas, el incendio avanzó rápidamente y no dejó margen para rescatar pertenencias. Fabricio, integrante de la familia afectada, contó a los medios que sus tres hijas debieron escapar en plena noche con lo puesto, en pijama y medias, aunque destacó que, pese a la gravedad del episodio, ninguno sufrió lesiones físicas.

De acuerdo al testimonio de la familia, el fuego se habría originado por un desperfecto en la chimenea de una estufa a leña que utilizaban desde hacía más de 15 años sin inconvenientes previos. Las pérdidas materiales fueron totales y ahora intentan reconstruir su vida con ayuda de vecinos y de la comunidad.

Para colaborar con la familia afectada, habilitaron distintos alias para recibir aportes económicos: “Fernycantero”, “Charco.rima.arco”, “Ayuda.emma.mp” y “Ayuda.fernanda”. Además de asistencia económica, también necesitan ropa, calzado y elementos básicos para afrontar los próximos días.

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