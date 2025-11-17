Search
anses
Pensiones no contributivas de Anses: cuánto se cobra en diciembre de 2025

En diciembre de 2025, las prestadoras de las pensiones no contributivas recibirán un incremento por movilidad.

ANSES dio a conocer el calendario de pago para diciembre de 2025 de las Pensiones No Contributivas, que incluirán una actualización, un refuerzo extraordinario y el aguinaldo.

El ajuste por movilidad es del 2,34 %, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Además, se mantiene un refuerzo mensual de $70.000, lo cual implica que la mejora real del ingreso será menor tras considerar la inflación: para las pensiones por vejez y discapacidad se estima una suba real de aproximadamente 1,80 %, y para las pensiones para madres de siete hijos alrededor de 1,93 %.

Montos por tipo de prestación

  • Prestaciones por vejez o discapacidad: haber base de $238.615,71. Sumando el bono de $70.000 más el proporcional del aguinaldo, el total de diciembre llega a $427.923,56.
  • Pensiones para madres de siete hijos: haber mensual de $340.879,59. Con el refuerzo y el aguinaldo proporcional, el monto asciende a $581.319,38.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): haber básico de $272.703,67, que al incluir los adicionales llega a $479.055,50.

Además, las titulares de pensiones para madres de siete hijos que tengan menores o hijos con discapacidad siguen recibiendo la Tarjeta Alimentar de forma automática, sin realizar trámites adicionales, gracias al cruce de datos entre la Anses y el Ministerio de Capital Humano.

Calendario de pagos

El cronograma está determinado según la terminación del DNI del beneficiario. Las fechas son:

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: viernes 12 de diciembre.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle de montos, descuentos y fecha exacta de cobro ingresando al portal “Mi Anses” con su Clave de la Seguridad Social.

