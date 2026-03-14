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Pensión por Enfermedad: cuáles son aceptadas por ANSES

El organismo evalúa distintos problemas de salud que pueden impedir trabajar y analiza cada caso para determinar si corresponde.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar una Pensión No Contributiva por invalidez laboral, destinada a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud y que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

A diferencia de lo que muchas personas creen, no existe una lista cerrada de enfermedades que otorgue el beneficio de manera automática. Cada solicitud se analiza de forma particular y se evalúa el grado de incapacidad que provoca la enfermedad en la vida laboral de la persona.

Para acceder a esta pensión, el solicitante debe acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66%, a través de un Certificado Médico Oficial emitido por un hospital público. También debe cumplir con otros requisitos, como tener menos de 65 años, no cobrar otra jubilación o pensión y demostrar una situación económica vulnerable.

Enfermedades que suelen ser consideradas

Aunque el beneficio no depende únicamente del diagnóstico, existen diversas patologías que suelen ser tenidas en cuenta al momento de evaluar el otorgamiento de la pensión. Entre ellas se encuentran:

  • Alzheimer
  • Artritis reumatoide
  • Artrosis
  • Cáncer
  • Colitis ulcerosa
  • Demencia
  • Enfisema pulmonar
  • Epilepsia
  • Esclerosis múltiple
  • Glaucoma
  • Insuficiencia renal crónica
  • Lupus
  • Mal de Parkinson
  • Pérdida de visión
  • Hipoacusia o pérdida auditiva severa

Estas enfermedades pueden ser consideradas cuando generan limitaciones importantes para trabajar o realizar actividades cotidianas, algo que es evaluado por profesionales médicos.

ETIQUETAS:

AnsesenfermedadesPensión No Contributiva por invalidez laboral

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