Pensión por Enfermedad: cuáles son aceptadas por ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) permite solicitar una Pensión No Contributiva por invalidez laboral, destinada a personas que no pueden trabajar debido a problemas de salud y que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

A diferencia de lo que muchas personas creen, no existe una lista cerrada de enfermedades que otorgue el beneficio de manera automática. Cada solicitud se analiza de forma particular y se evalúa el grado de incapacidad que provoca la enfermedad en la vida laboral de la persona.

Para acceder a esta pensión, el solicitante debe acreditar una incapacidad laboral igual o superior al 66%, a través de un Certificado Médico Oficial emitido por un hospital público. También debe cumplir con otros requisitos, como tener menos de 65 años, no cobrar otra jubilación o pensión y demostrar una situación económica vulnerable.

Enfermedades que suelen ser consideradas

Aunque el beneficio no depende únicamente del diagnóstico, existen diversas patologías que suelen ser tenidas en cuenta al momento de evaluar el otorgamiento de la pensión. Entre ellas se encuentran:

Alzheimer

Artritis reumatoide

Artrosis

Cáncer

Colitis ulcerosa

Demencia

Enfisema pulmonar

Epilepsia

Esclerosis múltiple

Glaucoma

Insuficiencia renal crónica

Lupus

Mal de Parkinson

Pérdida de visión

Hipoacusia o pérdida auditiva severa

Estas enfermedades pueden ser consideradas cuando generan limitaciones importantes para trabajar o realizar actividades cotidianas, algo que es evaluado por profesionales médicos.