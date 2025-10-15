Penal Almafuerte II: personas privadas de libertad fueron reconocidas por su trabajo junto al Conicet en el Congreso del Agua

Mujeres y jóvenes alojados en el Complejo Penitenciario Almafuerte II participaron en la confección de bolsas de tela vegetal destinadas al Congreso del Agua, realizado en Mendoza los días 5 y 6 de octubre. La propuesta se enmarcó en un acuerdo entre el Servicio Penitenciario de Mendoza y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

El proyecto permitió que personas privadas de libertad aplicaran sus conocimientos en procesos productivos textiles, desde el cálculo de materiales, tizado, corte y confección, hasta la organización del trabajo en serie y en equipo, replicando dinámicas industriales reales. Las tareas se desarrollaron en talleres autogestionados dentro de los propios sectores de alojamiento: el C1 (mujeres) y el A2 (jóvenes adultos).

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que la experiencia “va más allá de una capacitación técnica: representa una oportunidad para que la sociedad conozca el trabajo de calidad que realizan las personas privadas de libertad, brindándoles herramientas para el desarrollo de emprendimientos propios y fortaleciendo su autoestima y sentido de pertenencia“.

También subrayaron que la colaboración con el Conicet “refuerza la articulación con organismos sociales y educativos que promueven la inclusión y el compromiso comunitario“.

“A través de la capacitación y el trabajo, proporcionamos herramientas cruciales para el desarrollo personal y profesional de las personas privadas de libertad, preparando su reinserción social y laboral en igualdad de condiciones“, sostuvo Mercedes Rus, Ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza.

Cabe recordar que, en la misma línea, el gobernador Alfredo Cornejo había encabezado recientemente el acto de entrega de una nueva partida de indumentaria confeccionada por internos para el Iscamen, reforzando el respaldo provincial a las políticas de formación, trabajo y sostenibilidad.