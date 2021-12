En dos meses su salud a terminador de deteriorarse, necesita una urgente una operación de cadera que hasta hoy no pude concretar.

Carlos López es un vecino de Tunuyán que desde hace más de dos años espera ser intervenido quirúrgicamente. Tiempo atrás se abordó un problema en sus vértebras, que fue superado, pero ahora una dificultad en su andar hizo que su cadera se lesionara al punto de ya no poder caminar. Busca desesperado una forma de concretar la cirugía.

“Hace más de dos años y medio que no me puedo operar de la cadera y últimamente ya no puedo caminar, tengo que usar un bastón o un carrito para poder moverme un poco pero últimamente no me levanto de la cama”, relató el hombre a Diario NDI quien comentó también que la cirugía va a hacérsela en el Scaravelli de Tunuyán pero que la prótesis no se puede conseguir.

“Para operarme necesito una prótesis -que hace un año- estaba entre los 140 y 160 mil pesos, ahora supongo debe estar más cara pero la verdad es que no tengo para pagarla porque no puedo trabajar y todavía estoy “empujando” para que me salga la jubilación que tendría que haber salido”, contextualizó Carlos.

Además, está esperando poder jubilarse para al menos apelar a la cobertura de PAMI ya que tampoco puede trabajar y eso acarrea otros problemas económicos. En medio de todas estas gestiones y esperas eternas, Carlos ha podido hablar con los médicos del ámbito sanitario, y si bien ha recibido respuestas positivas, en concreto la operación aún no se ha realizado.

La situación de este vecino hizo debiera apelar a la voluntad de algunas personas del departamento para intentar salir de esta situación. Si bien la coordinación de las llegadas de las prótesis también es compleja en tiempos de pandemia, es imprescindible empezar a recaudar algo de dinero.

Quienes deseen colabora de alguna manera, pueden comunicarse con Carlos en cualquier momento del día al 2622-584963.

