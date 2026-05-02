Pecom desembarca en Mendoza: compró participación en áreas petroleras del sur provincial

Un gigante de la industria petrolera nacional desembarca en Mendoza. Se trata de Pecom, que pertenece al grupo empresario Pérez Companc, que desde el 2024 retomó su presencia en el sector tras décadas abocados a otros rubros. En este caso, la compañía avanzó sobre nuevas áreas en el sur provincial tras cerrar un acuerdo con Pluspetrol para adquirir participación en yacimientos ubicados entre Malargüe y La Pampa.

Según se detalló, la operación incluye las áreas mendocinas CNQ-7 Gobernador Ayala y Jagüel Casa de Piedra, ambas ubicadas en el sur provincial y parte del denominado Clúster Sur, que años atrás integraron los activos de YPF en Mendoza.

De este modo, Pecom adquirió el 11% de la participación que Pluspetrol tenía en Gobernador Ayala y un 26% en Jagüel Casa de Piedra. La operación se realizó a través de su subsidiaria San Benito Upstream SAU. Además, amplió su presencia hasta alcanzar el 70% y el 50% respectivamente en esas áreas.

Foto de archivo.

“En el mismo acuerdo, San Benito adquirió el 58,99% del área CNQ-7 Gobernador Ayala y el 24% de Jagüel Casa de Piedra, en la provincia de Mendoza”, explicó Gabriel Scagnetti, responsable de Relaciones con el Mercado de Pecom.

El acuerdo también contempla activos en La Pampa y permitirá que la compañía sume unos 18.000 barriles diarios de producción, superando así los 50.000 barriles operados y posicionándose entre las cinco petroleras con mayor producción del país.

Aunque no trascendió el monto de la operación, desde la empresa aclararon que el cierre definitivo aún depende de aprobaciones regulatorias.

La adquisición se da en medio del regreso de Pecom al sector petrolero luego de más de dos décadas enfocada en el negocio de alimentos. En este contexto, entre fines de 2024 y comienzos de 2026, la firma ya había concretado compras de áreas en Chubut en el marco del retiro de YPF de campos convencionales para concentrarse en Vaca Muerta.