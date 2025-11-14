Peatonal del Vino: se aplicará un sistema especial de estacionamiento medido

La Municipalidad de Ciudad oficializó un sistema especial de estacionamiento medido para este viernes 15 y sábado 16 de noviembre, con motivo de la nueva edición de la Peatonal del Vino que se llevará a cabo en el Parque Cívico.

La medida fue establecida mediante el Decreto N° 1292, publicado en el Boletín Oficial.

Dado que el evento —un multiespacio que combina música, gastronomía y cultura— atraerá una gran afluencia de público, el Municipio dispuso un pago único de $5.000 por vehículo para regular el tránsito y el uso del espacio público.

Horario de aplicación: entre las 18:00 y las 00:00 durante los dos días.

Zona delimitada: El cobro se aplicará en el perímetro que rodea al Parque Cívico, incluyendo tramos de las siguientes calles: Avenida Peltier, Avenida Pedro Molina, Belgrano, La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Vuelta de Obligado, Perú, 9 de Julio, San Martín y España. La normativa detalla las veredas y lados específicos de cada sector.

El objetivo de esta disposición es asegurar una circulación ordenada en las cercanías del evento y proporcionar un marco regulado para el estacionamiento durante las jornadas de máxima concurrencia.

Destino

El decreto establece que la totalidad de lo recaudado por este estacionamiento especial será dirigido a los beneficiarios del Programa Social de Estacionamiento Medido. Serán estas mismas personas quienes estarán a cargo de la tarea de cobro durante los dos días del festival.

La Coordinación de Estacionamiento Medido será responsable de designar al personal asignado. Finalmente, se ha ordenado a la Subsecretaría de Comunicación Institucional a dar amplia difusión al decreto para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.