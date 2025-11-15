Peatonal del Vino: estos son los cortes programados para la fecha

La comuna ha organizado un dispositivo especial de tránsito en los alrededores del Peatonal del Vino, que se llevará a cabo el sábado 15 y domingo 16 de noviembre en la explanada de la Casa de Gobierno de Mendoza. Esta iniciativa busca gestionar la circulación, el aparcamiento y el acceso al espacio destinado a las degustaciones, gastronomía y música de la feria.

Desde la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza se detallaron los cortes de calles que regirán durante el fin de semana:

La Pampa y Virgen del Carmen: corte desde las 8:00 del sábado hasta las 3:00 del lunes.

corte desde las 8:00 del sábado hasta las 3:00 del lunes. Patricias Mendocinas y Pedro Molina: corte desde las 16:00 del sábado hasta el cierre del evento; el domingo se repetirá en el mismo horario. Se recomienda utilizar 9 de Julio como alternativa hacia el sur.

corte desde las 16:00 del sábado hasta el cierre del evento; el domingo se repetirá en el mismo horario. Se recomienda utilizar 9 de Julio como alternativa hacia el sur. Peltier y España: corte desde las 17:00 del sábado y desde las 16:00 del domingo hasta el final de cada jornada. Se sugiere usar Perú, Belgrano o San Martín para circular hacia el norte.

corte desde las 17:00 del sábado y desde las 16:00 del domingo hasta el final de cada jornada. Se sugiere usar Perú, Belgrano o San Martín para circular hacia el norte. España y Pedro Molina: corte desde las 17:00 del sábado y desde las 16:00 del domingo, hasta el cierre.

Estacionamiento medido

Durante ambos días se habilitará estacionamiento medido en calles cercanas al Parque Cívico y en playas autorizadas. Funcionará de 18:00 a 24:00, con una tarifa única de $5.000. Las zonas habilitadas serán:

Pedro Molina, entre San Martín y Belgrano (costado derecho).

9 de Julio, de Virgen del Carmen a Peltier (costado izquierdo).

9 de Julio, de Peltier a Yrigoyen (ambos lados).

España, de Yrigoyen a Santa Cruz (costado derecho).

Virgen del Carmen, de La Pampa a Perú.

Peltier, de 9 de Julio a Belgrano (ambos lados).

Playa Sur de la Casa de Gobierno.

Desvíos del transporte público

Las líneas de colectivo que circulan por España y Patricias Mendocinas, entre Peltier y Pedro Molina, modificarán su recorrido: