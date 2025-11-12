Peatonal del Vino: esto es lo que tenés que saber acerca del evento del año

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, la Ciudad de Mendoza será escenario de una gran celebración vitivinícola: la edición 2025 de la Peatonal del Vino. El ingreso será libre y gratuito, mientras que las degustaciones podrán realizarse mediante cuponeras que ya están en venta.

El evento se desarrollará desde las 19 h tanto en la explanada de la Casa de Gobierno como en el Parque Cívico, en pleno centro de la ciudad. La propuesta contempla la participación de más de 30 bodegas, junto a food trucks, shows artísticos, patios de comidas y espacios temáticos que buscan ofrecer una experiencia extraordinaria.

En materia de sustentabilidad, la organización pondrá foco en el cuidado ambiental: habrá medición de huella de carbono, recolección de aceite sobrante de food trucks, contenedores diferenciados para reciclaje y limpieza permanente antes, durante y después del evento.

Se han dispuesto puntos de hidratación, salud, canje y lugares de estacionamiento (con cobro) junto a una señalética visible para orientar al público. Además, se habilitaron sectores adaptados para personas con discapacidad, ubicados en zonas como calle La Pampa.

El line-up para este año incluye una jornada electrónica con los DJ’s Chapa y Castelo, y Brigado Crew el sábado, mientras que el domingo cerrará con los reconocidos artistas Miranda! y Gauchito Club.

Cabe destacar que las cuponeras adquiridas para el sábado no podrán ser utilizadas el domingo y viceversa. Los puntos de degustación abrirán a las 19h y habrá menú de comida accesible desde $6.000 pesos.