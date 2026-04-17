Peajes en Mendoza: desde el Gobierno adelantaron dónde estarán los puntos de cobro

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, confirmó que uno de los principales puntos de cobro de peaje estará ubicado en el ingreso a Guaymallén por el Acceso Este, una de las zonas con mayor tránsito vehicular de la provincia. La medida se da tras la autorización del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, para que Mendoza administre rutas nacionales y recupere la inversión mediante este sistema.

El esquema alcanzará a seis rutas clave (40, 7, 143, 153, 171 y 82), combinando tramos nacionales y provinciales. Según explicó el funcionario, el cobro comenzará únicamente después de que las obras estén finalizadas y las rutas completamente renovadas (con estándares actualizados de infraestructura).

La decisión responde a la falta de intervención nacional en corredores estratégicos, lo que llevó a la Provincia a asumir el control. “Necesitábamos avanzar con fondos propios para mejorar las rutas y sostener su mantenimiento en el tiempo”, sostuvo Mema (en referencia al nuevo esquema de financiamiento vial), destacando que habrá hasta 30 años para recuperar la inversión.

En cuanto a la modalidad, el Gobierno analiza implementar sistemas modernos de cobro (como arcos Free Flow con pago automático o posterior, o barreras electrónicas sin cabinas). Además, se evalúa la construcción de vías alternativas para quienes no deseen abonar el peaje (mediante colectoras que permitan circulación sin costo).

Otro de los puntos confirmados será la Variante Palmira, dentro del corredor de la Ruta Nacional 7, mientras que más detalles se conocerán con las licitaciones (que podrían lanzarse dentro del próximo año). La implementación será progresiva y representa un cambio significativo en Mendoza, una provincia históricamente sin sistema de peajes.