Paula Pareto sorprendió a todos antes de los Juegos Olímpicos

Paula Pareto, a cargo de las selecciones juveniles y Laura Martinel, DT de la Confederación argentina, expusieron los problemas del ajuste a dos meses del comienzo de los Juegos Olímpicos de París 2024.

La retirada medallista olímpica Paula Pareto, y su histórica entrenadora, tomaron la decisión de renunciar a sus becas para poder financiar a otros atletas.

En ese contexto, expusieron la frágil situación por la que atraviesa el judo ante el recorte presupuestario que impulsa la Secretaría de Deportes.

Pareto, quien en una época se preparó en el club Estudiantes de La Plata, está a cargo de las selecciones juveniles Sub 13, Sub 15 y Sub 18, mientras que Martinel es la vigente DT nacional de la Confederación Argentina de Judo.

En una entrevista con TyCSports, comentaron cuál es la situación corriente de las becas. “Estamos en un momento complicado porque es la renovación de las becas y resulta que quieren hacer un recorte tremendo en la cantidad de becarios”.

Explicaron también que hay becas por ENARD, becas por la Secretaría de Deportes y becarios que se duplican, que tienen beca de la Secretaria y del Enard. “Tenemos 18 becarios, pero se le ha pedido a la Confederación Argentina de Judo que solamente queden 4“. Para las entrenadoras, eso “pone en riesgo el deporte porque necesitamos tener una masa activa de deportistas entrenando y, obviamente, a los entrenadores”, explicó Martinel.

“No me parece justo y porque pienso que es firmarle el acta de defunción a mi deporte. Así que pensando cómo hacer para poder retener la mayor cantidad de becarios posibles es que decidí ceder o renunciar a mi beca de la Secretaría de Deportes para que haya más financiamiento para más atletas y Paula, cuando le comenté lo que está pasando me dijo ‘yo también renuncio a la mía’, siguió.

La Peque, sumándose a la iniciativa, dijo “es durísimo porque de 18 a 4 es un número que es muy difícil de manejar, es muy difícil hablarlo con los chicos. A mí, desde el punto de vista de atleta, me hubiera pesado. Por eso tomé la misma decisión que tomó Laura, por lo menos si sirve de algo aportar de nuestro lado la parte económica cediendo la beca nuestra para poder apoyar ahí. Es el equipo que armamos en el judo y es así ‘hoy por ti, mañana por mí’“.