Patrullajes preventivos permitieron detener a 12 personas en San Carlos

La Policía de Mendoza desplegó un nuevo operativo de alto impacto en el departamento, como parte de la estrategia provincial de prevención del delito. El procedimiento se desarrolló entre las 19 y las 22 del miércoles, bajo la coordinación de la Jefatura Departamental San Carlos. Las maniobras se realizaron en conjunto con efectivos de la Unidad de Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) y contaron con la participación de personal de la Comisaría 18°, la Comisaría 41° de La Consulta, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP), entre otras unidades de apoyo.

Durante el operativo fueron identificadas 211 personas —entre controles tradicionales y biométricos— y se fiscalizaron 75 vehículos, entre autos, motos y colectivos. Además, se labraron 13 actas viales por distintas infracciones y se realizaron 12 aprehensiones por averiguación de antecedentes en el marco de las tareas preventivas. No se registraron secuestros de armas ni alcoholemias positivas.

Uno de los ejes centrales del operativo fue la participación de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), que realizó tareas de vigilancia aérea en sectores estratégicos, tanto en áreas urbanas como rurales.

La incorporación de drones representa un refuerzo clave en departamentos de amplia extensión territorial como San Carlos, donde el patrullaje aéreo permite ampliar el radio de cobertura, monitorear desplazamientos en tiempo real y optimizar la coordinación de los recursos en tierra.