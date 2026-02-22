Patrullajes preventivos en Tupungato: aprehendidos, plantas de marihuana y un automovilista alcoholizado

En el marco de patrullajes preventivos realizados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Tupungato llevó adelante distintos procedimientos en móviles y a pie en el departamento que derivaron en aprehensiones, secuestro de plantas de marihuana y la detención de un conductor alcoholizado.

Las primeras intervenciones se concretaron en Costa Canal Zingaretti, donde el personal logró la aprehensión de un hombre de 31 años que registraba medidas pendientes. En otros procedimientos en la misma zona, se secuestraron 12 plantas de marihuana de distintos tamaños y una bolsa con hojas de marihuana en proceso de secado.

En tanto, durante maniobras nocturnas de control de personas y vehículos en la zona de San José, sobre calle Filipini, los efectivos aprehendieron a dos masculinos que también presentaban medidas pendientes.

Asimismo, en el radio céntrico, el personal de la UEP detuvo a un hombre que transportaba una bolsa de 25 kilos de fertilizante y no pudo justificar su procedencia, mientras que otro individuo tenía una medida pendiente.

Por último, en calle Belgrano y Correa, los uniformados frenaron la marcha de una camioneta marca Chevrolet que circulaba realizando maniobras zigzagueantes. El conductor fue sometido a un control por personal de Tránsito Municipal, que arrojó 1,91 g/l de alcohol en sangre. Se procedió al secuestro del rodado y se inició el correspondiente proceso contravencional.